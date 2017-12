Empresa aérea lançará alternativa para vôo econômico A partir de maio, os turistas com destino às ruínas de Machu Picchu, no Peru, contarão com uma alternativa de vôo econômico ligando Rio Branco (AC) até Cuzco. A passagem de ida deverá custar em torno de R$ 100, mesma tarifa de uma viagem de Rio Branco a Porto Velho (RO). Esta é a proposta da empresa peruana Aéreo Condor, com 30 anos de atuação na Cordilheira dos Andes. A nova rota foi discutida, nesta quinta-feira, em uma rodada de negócios do Sebrae/AC entre representantes da empresa, da Infraero e empresários do setor de turismo do Acre. Segundo o empresário acreano George Pinheiro, a companhia peruana deverá manter uma linha regular com pelo menos dois vôos semanais em aeronaves com capacidade para até 50 passageiros. "Para as empresas brasileiras do setor, este mercado é considerado muito pequeno, daí a importância de termos o interesse de uma empresa peruana", avaliou. Os vôos de Rio Branco a Cuzco farão escala em Puerto Maldonado, no Peru, capital do Departamento de Madre de Dios. Lucro O Acre também pretende lucrar com esta rota. As pousadas ecológicas do estado estão de olho nos turistas estrangeiros que visitam as ruínas de Machu Picchu, segundo o Marcus Vinícius Alexandre Médici, gerente - executivo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável do Estado. O entrave para o turismo no Acre ainda são as tarifas do lado brasileiro. De São Paulo a Rio Branco a passagem de ida custa em torno de R$ 900.