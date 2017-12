Empresa alemã descobre gás em Santos A companhia de petróleo alemã Wintershall encontrou gás natural na Bacia de Santos numa área vizinha à das reservas gigantes descobertas pela Petrobras. A multinacional iniciou na semana passada a perfuração de um poço exploratório a cerca de 20 quilômetros do bloco BS-400, onde está o campo de Mexilhão, descoberto em setembro do ano passado, com 419 bilhões de metros cúbicos de gás. Ainda não há estimativa do volume descoberto pela Wintershall, informação que depende da análise dos resultados da perfuração do poço. A companhia alemã pode ser a última a procurar gás no entorno do BS-400 nos próximos anos, já que o governo decidiu, por enquanto, não mais colocar em licitação áreas naquela região. Na lista de blocos que serão leiloadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) este ano, há dois grandes setores na Bacia de Santos, mas nenhum compreende a região das reservas gigantes. Atualmente, apenas Petrobras, Wintershall e a italiana Agip têm concessões naquela área. A Agip só comunicou à ANP descobertas de óleo. O bloco operado pela Wintershall foi adquirido pela companhia na 3ª Rodada de Licitações da ANP, em 2001. A multinacional pagou R$ 8,1 milhões pela concessão. A Wintershall tem no gás natural seu principal ramo de operação: é uma das maiores distribuidoras do combustível na Alemanha, comprando gás na Rússia e no Mar do Norte para distribuir na Europa.