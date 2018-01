Empresa britânica alerta para problemas do etanol no futuro Em um encontro com jornalistas em Frankfurt, o economista Cristof Ruhl, da BP, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, disse que o acordo assinado pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e George W. Bush, dos Estados Unidos, para produzir etanol ?faz sentido?, e que as barreiras tarifárias para o etanol ?deverão cair em todo o mundo.? Mas, segundo Ruhl, os países produtores vão precisar de ?uma área gigantesca? plantada com cana-de-açúcar (no caso do Brasil) ou com milho (no caso dos Estados Unidos) para suprir a demanda. Isso poderá afetar a produção de alimentos, o que, segundo Ruhl, já está acontecendo no México. ?Lá o preço do milho subiu muito porque é mais lucrativo vender o produto para a produção do etanol do que para o consumo humano.? Isso aumentou a inflação e ameaça até afetar a cotação do peso mexicano. ?Até agora, ninguém pensou nestas conseqüências?, critica Ruhl. O economista alemão que trabalha na central da BP em Londres viveu no Brasil na década de 90, quando trabalhava para o Banco Mundial. Previsões Ele prevê que as pequenas usinas de cana-de-açúcar vão dar lugar a fábricas maiores e mais produtivas no País. Ruhl acha que as metas dos Estados Unidos de substituir de 5% a 7% da gasolina consumida por etanol são realistas e deverão ser atingidas nos próximos anos. Segundo dados da BP, o atual consumo de etanol como combustível equivale a somente 0,5% do volume mundial de petróleo consumido.