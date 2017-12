Empresa canadense descobre jazida de diamante em GO A empresa canadense Randsburg International Gold Corporation anunciou hoje a descoberta de uma jazida de diamantes em sua área de mineração localizada no Estado de Goiás, nas proximidades da região de Coromandel. O presidente da empresa, Michael Opara, disse que as características da descoberta sugerem que foi localizada uma "significativa jazida". Segundo ele, novos trabalhos de prospecção no local, que serão iniciados ainda neste ano, irão revelar as dimensões da descoberta. A susbsidiária da Randsburg no Brasil, Diadem Mineração, detém 100% das licenças de exploração que cobrem a área.