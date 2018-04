Empresa cancela negócio após morte de executivo A Jianlong Steel Group desistiu do plano de adquirir e reestruturar a Tonghua Iron, a maior produtora de aço da Província de Jilin, no nordeste da China, depois que os violentos protestos de trabalhadores resultaram na morte de um executivo da Jianlong, na sexta-feira, segundo informou o jornal ?China Securities?. Chen Guojun, executivo da Jianlong de Pequim, havia sido enviado para gerenciar a Tonghua e foi linchado por manifestantes após anunciar que a unidade cortaria o número de funcionários para 5 mil - dos cerca de 30 mil, segundo informações da polícia. Segundo a agência de notícia oficial chinesa Xinhua, o número de manifestantes chegou a "mais de mil". Já o ?China Daily? informou que as manifestações reuniram mais de 3 mil pessoas. O anúncio da desistência do negócio foi feito pela Comissão de Administração e Supervisão estatal em Jilin depois da onda de protestos violentos dos trabalhadores da Tonghua Irons e de seus familiares contra o plano de aquisição pelo grupo de Pequim que resultaria em demissões. Jianlong e Tonghua assinaram um acordo de reestruturação em 2005, que incluía uma participação de 36% da Jianlong na estatal. A crise na indústria do aço, que começou no ano passado, provocou perdas financeiras na Tonghua e, por isso, a Jianlong tentou retirar seus investimentos. Mas, com programas de estímulo econômico, os preços do aço reagiram e a Tonghua Iron conquistou um lucro de US$ 8,8 milhões em junho, incentivando a Jianlong a ampliar a sua participação.