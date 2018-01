Empresa chinesa criará gigante global de grãos, diz fonte

A maior negociante de grãos da China deu mais um passo para a formação de um grande concorrente para as gigantes globais do agronegócio, conhecidas como as "quatro grandes" do ABCD (ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus).

Por meio de uma joint venture com o fundo soberano China Investment Corp, a COFCO vai fundir suas participações majoritárias na trading holandesa Nidera e na Noble Agri em uma nova instituição, a COFCO International Holdings, a ser gerida pelo recém-contratado CEO da Noble Agri Matt Jansen, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.

Uma vez que as unidades Nidera e Noble Agri estejam combinadas, o próprio negócio doméstico da COFCO será fundido na COFCO Internacional para criar uma rede global de originação de grãos que terá uma estrutura na China sem paralelos no setor, de acordo com uma fonte em uma das empresas.

"Atualmente, a integração já começou e no futuro COFCO International será a plataforma para integrar negócios relacionados para torná-la uma empresa de agronegócio global, que opera da produção à distribuição de produtos", disse a COFCO em um comunicado.

Operadores de mercado dizem que a nova empresa poderia ter um grande impacto sobre o fluxo global de comércio de grãos, uma vez totalmente integrada.

"É uma espécie de adição de uma quinta roda e vai ser significativo, dada a dimensão que eles têm. Eu acho que vai ser um grande player", disse Paul Deane, economista agrícola sênior da ANZ Bank em Melbourne.