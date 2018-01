Empresa colombiana arremata CTEEP por R$ 1,19 bilhões A companhia colombiana Interconexão Eléctrica (ISA) fez uma oferta de R$ 1,19 bilhão pela Companhia de Transmissão Paulista (CTEEP), no leilão realizado nesta quarta-feira na sede da Bovespa, e arrematou a estatal. A ISA foi representada pelo Bradesco no evento, e fez uma oferta de R$ 38,09 por lote de mil ações, o que representou um ágio de 57,98% sobre o valor mínimo estipulado, de R$ 24,11 o lote. Apesar de seis interessados terem se habilitado para a venda, apenas dois entregaram envelopes. A oferta maior foi da ISA, mas a italiana Terna também fez uma proposta, de R$ 33,69 o lote de mil ações. O valor mínimo da CTEEP, excluindo as ações dos funcionários, era de R$ 755,6 milhões. O presidente da Empresa de Pesquisas Energéticas, Maurício Tolmasquim, afirmou que o ágio de 57,98% pago pela empresa colombiana ISA para levar a CTEEP "é uma demonstração a mais da solidez do sistema elétrico brasileiro". "Ninguém investiria tamanha quantidade de recursos sem acreditar na estabilidade do setor no País", completou.