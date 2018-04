Empresa com maior transparência tem bom resultado As empresas que anunciaram recentemente medidas mais efetivas de transparência vêm ganhando valor na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), apesar da queda do mercado. Durante o mês de abril, oito empresas decidiram intensificar as políticas de relacionamento com investidores: Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Itaú, Itaúsa, Itautec, Sabesp, Sanepar e Banco do Brasil. Segundo estudo da Economática, essas companhias já ganharam juntas R$ 1,6 bilhão em valor de mercado. A pesquisa compara a situação de cada empresa no dia dos anúncios até o pregão da última quinta-feira. A cifra representa um crescimento de 3,5%, levando em consideração que a Bovespa em abril tem queda de 1,5%. A exceção fica por conta de Globo Cabo. A operadora de TV por assinatura anunciou, em 16 de abril, que vai aderir ao Novo Mercado - seção da bolsa paulista que só permite empresas com ações ordinárias e política de transparência mais rígida. Desde então, a companhia perdeu R$ 393 milhões em valor de mercado, pois os analistas continuam com projeções pessimistas para seu resultado financeiro. Impacto positivo O comportamento das ações mostra que a adoção de melhores práticas de governança corporativa tem impacto positivo no mercado. Mas, como medida isolada pode não satisfazer os investidores, o desempenho operacional se sobrepõe. A Sabesp migrou para o Novo Mercado na semana passada e o Banco do Brasil traça o mesmo caminho. A Sanepar vai lançar ações na Bolsa de Nova York e também ganhará o selo nível 1 de governança da Bovespa. A Gerdau e o Itaú, além das outras empresas do grupo, decidiram elevar o direito dos seus acionistas que não podem votar nas assembléias, donos de ações preferenciais. Em caso de venda das companhias, eles agora poderão receber o mesmo prêmio pago aos controladores, o chamado "tag along". Na Lei das S.As., a garantia vale somente para quem tem ações ordinárias. "A vantagem é mostrar que temos a mesma política para todos os investidores", afirmou o vice-presidente do Grupo Gerdau, Frederico Gerdau Johannpeter. Dividendos Segundo a lei, ao elevar o direito dos preferencialistas, as empresas podem mudar a forma de distribuição de dividendos. Até então, as ações PN da Gerdau recebiam 10% mais do que as ações ON, seguindo o estatuto da empresa. Agora, todas receberão o mesmo valor. Apesar das alterações, o montante a ser distribuído não muda. Johannpeter contou que a companhia já paga 30% do lucro líquido em dividendos e seguirá com essa política. A Lei das S.As. estipula que as companhias devem distribuir no mínimo 25% dos seus ganhos para os acionistas. O gerente-geral de Relações com Investidores do Itaú, Geraldo Soares, afirmou que o Itaú não vai alterar a forma de pagamento dos dividendos. "Todo acionista já recebia o mesmo valor e vai continuar assim", disse. "Nós últimos 20 anos, sempre pagamos mais de 25% e já chegamos a distribuir 35%."