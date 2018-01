Empresa cria aparelho de água pura por assinatura A Brastemp lançou hoje um aparelho de água purificada por assinatura. A empresa investiu US$ 1 milhão nos últimos dois anos e meio para a criação de um novo modelo de purificador. O aparelho não será vendido e sim cedido em comodato ao consumidor, que pagará mensalidades de R$ 35 (modelo sem refrigeração) e R$ 53 (com refrigeração) pelo uso ilimitado. A cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, foi escolhida como piloto para o projeto por ter, segundo a Brastemp, a população com maior consumo de água per capita no Brasil ? 30 litros por ano, contra 24 da média brasileira. Para conquistar o consumidor, a empresa vai oferecer o aparelho gratuitamente por um mês e, em caso de aprovação, a cobrança será feita somente após mais 30 dias de uso. Montado em Mairinque (SP), por meio de uma parceria entre a Brastemp, a Embraco, empresa do setor de refrigeração, e a Cuno, fabricante norte-americana do elemento filtrante, o purificador de água tem um sistema pressurizado que garante vazão de 2,5 litros por minuto. O filtro é capaz de, segundo a empresa, reter o cloro, a menor bactéria e ainda liberar o flúor e os sais minerais. Depois de contratar o serviço de água purificada por assinatura, o consumidor receberá o aparelho em até 48 horas. "A Brastemp garante que a água consumida é completamente pura. Em outras formas, como galões, copos ou garrafas, a manipulação impede isso", disse Carlos Gracias, gerente-geral de novos negócios d a Multibrás, fabricante dos produtos Brastemp e subsidiária da Whirlpool Corporation, maior fabricante mundial de eletrodomésticos.