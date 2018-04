Empresa de Buffet tem pior ano em 2008 O Berkshire Hathaway, companhia holding dirigida pelo investidor norte-americano Warren Buffet, informou que teve seu pior ano em 2008. O lucro líquido da empresa caiu 62,2%, para US$ 4,99 bilhões, de US$ 13,21 bilhões em 2007. O Berkshire afirmou que seu valor contábil por ação diminuiu 9,6% - um desempenho bem melhor do que o do índice S&P 500, mas apenas o segundo ano negativo registrado pela companhia desde que Buffet assumiu o controle, em 1965. A economia "estará em dificuldades durante todo o ano de 2009, e provavelmente até bem depois disso", disse a companhia. Ainda assim, Buffet fez uma afirmação otimista em sua carta aos acionistas da empresa. O executivo comentou as atuais preocupações com o sistema financeiro, dizendo que "nós nunca devemos esquecer que nosso país enfrentou obstáculos muito piores no passado". "Sem fracassar, porém, nós os superamos", afirmou Buffet. Já era esperado que a crise desse seu golpe em empresas controladas pelo Berkshire, como a Coca-Cola, o U.S. Bancorp, o Wells Fargo, a Moody''s Corp. e o Washington Post, entre outros. Também foi um ano desafiador para as companhias de seguros do Berkshire. No ano passado, foi registrada a segunda mais custosa temporada de furacões, com danos estimados em US$ 54 bilhões. Em 2005, as tempestades que incluíram o furacão Katrina custaram US$ 128 bilhões em prejuízos, resultando em mais de US$ 3 bilhões em perdas para o Berkshire. As informações são da Dow Jones.