Empresa de Buffett tem pior ano da história A Berkshire Hathaway, companhia dirigida pelo lendário investidor americano Warren Buffett, informou que 2008 foi o pior ano de sua história. Ele assumiu a empresa em 1965. O lucro líquido caiu 62,2%, para US$ 4,99 bilhões. Em 2007, foi de US$ 13,21 bilhões. "A economia estará em dificuldades durante todo o ano de 2009 e provavelmente até bem depois disso", disse a Berkshire, em comunicado. Ainda assim, Buffett fez uma afirmação otimista na carta aos acionistas. "Nunca devemos esquecer que nosso país enfrentou obstáculos muito piores no passado. Contudo, os superamos, sem fracassar."