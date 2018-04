Empresa de Cingapura vai comprar Estaleiro Ilha A Jurong Shipyard Inc., uma empresa associada da SembCorp Marine Ltd., de Cingapura, assinou um memorando de entendimento para adquirir até 80% de participação na brasileira Estaleiro Ilha S.A., com sede no Rio de Janeiro. Em comunicado enviado ontem à comissão de valores mobiliários de Cingapura, a SembCorp Marine informou que a Jurong Shipyard Inc., associada de sua unidade Jurong Shipyard Pte. Ltd., assinou o memorando de entendimento. Caso a transação seja bem sucedida, este será o segundo investimento da SembCorp Marine a ser realizado no Brasil. No ano passado, a Jurong Shipyard Pte. Ltd. formou a joint venture Mauá Jurong S.A na proporção 70-30 com o Grupo Mauá. Também localizada no Rio de Janeiro, a Mauá Jurong especializou-se na conversão e construção de produtos flutuantes e unidades de perfuração para exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas. A SembCorp Marine é a maior empresa de reparo de navios da Cingapura e unidade de conglomerado associado ao governo SembCorp Industries Ltd. A Jurong Shipyard está conduzindo estudos de viabilidade sobre a proposta de investimento na Estaleiro Ilha, disse a SembCorp.