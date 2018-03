Empresa de origem brasileira produz combustível nos EUA Empresa de origem brasileira, a Incobrasa começou a produzir biodiesel nos Estados Unidos no final de dezembro. A companhia é comandada pelo empresário gaúcho Renato Bastos Ribeiro, que vendeu suas operações de soja no Brasil na década de 1990 e investiu no esmagamento da oleaginosa em Illinois (EUA), onde instalou uma unidade com capacidade para processar 2 mil toneladas do grão por dia, que começou a operar em 1997. A produção de biodiesel foi instalada junto à esmagadora, que fica em Gilman, cidade ao sul de Chicago. A Incobrasa pretende destinar perto de 70% do óleo produzido para a unidade de biodiesel. A esmagadora tem capacidade para gerar cerca de 110 milhões de litros anuais de óleo. O biodiesel será adquirido diretamente por distribuidoras de combustível. A Incobrasa não divulgou o valor do investimento na produção de biodiesel. A empresa tem 110 funcionários na esmagadora de soja e na unidade de biodiesel e não tem planos para uma segunda planta produtora do combustível. No Brasil, a companhia investe em imóveis e mídia, enquanto nos Estados Unidos também tem propriedades arrendadas para produção agrícola. Nos EUA, comercializa óleo vegetal com a marca própria LongLife e produz de forma terceirizada para outras companhias do setor.