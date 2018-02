Empresa descobre defeito no iPhone O iPhone, da Apple, tem um defeito que permite a hackers controlar o aparelho por meio de uma conexão WiFi, disse ontem a empresa Independent Security Evaluators (ISE). A ISE afirmou que a falha também pode ser explorada por páginas de internet que tenham código malicioso. A Apple não negou a existência do problema que, segundo a consultoria, pode ser solucionado com um programa para proteger o software do telefone.