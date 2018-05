Empresa do Grupo Coca-Cola é multada em R$ 1,158 milhão O Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor (DPDC), órgão da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, multou hoje em R$ 1,158 milhão o Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil (SABB). A empresa, que é uma joint venture da Coca-Cola Brasil, responsável pela gestão da cadeia produtiva da linha nacional de bebidas sem gás, chás e energéticos, foi punida por publicidade enganosa na comercialização do produto ''laranja caseira''. A decisão, assinada pelo diretor do Departamento, Amaury Oliva, está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.