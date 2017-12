Empresa do Japão amplia parceria com a Vale do Rio Doce A JFE Steel, empresa do conglomerado japonês JFE Holdings, informou, em Tóquio, que ampliará a sua participação em uma joint venture com a Companhia Vale do Rio Doce, em um passo para desenvolver uma nova mina de minério de ferro no Brasil. A JFE Steel ampliará a sua participação na Minas de Serra Geral de 24,5% para 50%, dividindo o controle da empresa em condições de igualdade com a Vale. Minas de Serra Geral é um campo de extração da mina de Capanema, em Minas Gerais, mas seus estoques estão se esgotando. Por isso, a CVRD e a JFE Steel pretende prospectar uma outra mina nos arredores. A joint venture fará um investimento inicial no projeto de US$ 47 milhões, segundo a JFE, que assinou um acordo para comprar dois milhões de toneladas por minério de ferro nos próximos 12 anos. Atualmente, a Minas de Serra Geral é uma joint venture do governo local, da CVRD, da Kawasaki Steel - predecessora da JFE - e de outras companhias.