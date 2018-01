Empresa dos EUA venderá sua parte na gasoduto Bolívia-Brasil A companhia norte-americana El Paso vai vender a sua participação no gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). Segundo o vice-presidente comercial e de desenvolvimento de negócios da multinacional, Eduardo Karrer, a empresa decidiu que o investimento não interessa aos negócios no Brasil e preferiu investir na exploração e produção de gás natural. ?É uma espécie de reciclagem no portfólio?, disse. A El Paso tem 9,66% de participação na Transportadora Brasileira do Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), empresa que opera o duto, e já comunicou aos sócios Petrobras, BG, Shell e Enron que pretende se desfazer do negócio. O vice presidente da El Paso nega que a decisão esteja ligada à paralisia do mercado brasileiro de gás, cujo crescimento está abaixo do esperado. ?O desempenho do gasoduto, tanto no aspecto operacional quanto no financeiro, está dentro do esperado?, disse. O gasoduto, com 3,1 mil quilômetros de extensão, tem uma capacidade de transporte de 24 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, mas só transporta atualmente cerca de 12 milhões de metros cúbicos diários. Na área de exploração e produção, a El Paso participa de oito blocos, sete deles em fase exploratória e um em fase de avaliação econômica. A empresa passa por dificuldades nos Estados Unidos e fez demissões na filial brasileira no ano passado. A companhia chegou ao País investindo US$ 1,8 bilhão e agora enfrenta um problema no Paraná com a suspensão do contrato de compra da energia da térmica de Araucária, na qual tem 60% de participação, à Copel, a companhia estadual de energia.