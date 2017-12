Empresa espanhola construirá três hidrelétricas no Brasil A empresa elétrica espanhola Iberdrola informou nesta sexta-feira que assumiu por meio do grupo Neoenergia a construção, manutenção e operação de três centrais hidrelétricas no Brasil. O projeto conta com duas pequenas usinas, de 21 e 27 megawatts de energia, respectivamente, nas cidades Nova Aurora e Goiandira (GO). Além disso, a empresa assumirá o funcionamento de uma central em Baguari com 140 megawatts, em Minas Gerais. Esta contará com um reservatório de 20 quilômetros de superfície no rio Doce e de cinco quilômetros adicionais no Rio Corrente Grande. Grupo O grupo Neoenergia, que reúne os ativos em geração e distribuição de energia controlados pela empresa Iberdrola no Brasil, agrupa três sociedades de eletricidade. Em 2005, o fornecimento chegou a 23,277 bilhões de quilowatts. O faturamento destas distribuidoras subiu no exercício passado para 709 milhões de euros (US$ 850 milhões), 53,4% a mais que em 2004. Brasil A Iberdrola fechou 2005 com uma potência instalada no Brasil de 471 megawatts. Na área de energias renováveis, a empresa já começou a construção de um parque eólico no Rio Grande do Norte com 49,3 megawatts de potência - 6,4 megawatts já em operação.