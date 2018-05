Empresa faz recall de 293 mil unidades de removedor de esmalte

O removedor de esmaltes da marca Needs entrará em processo de recall, alertou na noite desta sexta-feira, 26, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça.

Em nota, o ministério informa que a Raia Drogasil S.A. protocolou campanha de chamamento (recall) com o objetivo de alertar os consumidores acerca da alteração na embalagem do produto "removedor de esmaltes da marca Needs", comercializado a partir de maio de 2013. O objetivo é eliminar possíveis semelhanças com o produto "soro fisiológico" da mesma marca.

A nota destaca que, de acordo com a empresa, a campanha abrange 293 mil unidades do produto, com numeração de lote, não sequencial, compreendida entre os intervalos 204430 a 307230. O início do processo está marcado para 15 de agosto.

Quanto aos riscos à saúde e à segurança, o MJ cita que a empresa destacou a possibilidade de "o consumidor utilizar o removedor de esmaltes de forma equivocada em substituição ao soro fisiológico na higienização de lentes de contato, na assepsia de machucados, ou para fazer nebulização/inalação".

O Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita. Se houver dificuldade, a recomendação é procurar um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.