Empresa indiana compra Laboratório brasileiro Klinger A Glenmark Pharmaceuticals, uma companhia de capital indiano, com sede em Bombaim, adquiriu o controle da brasileira Laboratórios Klinger, por cerca de US$ 5,2 milhões. A Klinger tem fábrica em São Bernardo e Sorocaba, onde está instalada sua diretoria. O valor do negócio está em um comunicado oficial distribuido pela Glenmark Pharmaceuticals. No mesmo comunicado, há a informação de que a Klinger tem projeção de faturamento em 2004 de US$ 7 milhões e um lucro previsto de US$ 1 milhão ao final deste ano. A empresa brasileira tem cerca de 200 funcionários.