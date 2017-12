Empresa indiana investirá US$ 500 milhões no Brasil A maior fabricante de açúcar e etanol da Índia, Bajaj Hindusthan (BHL), planeja investir US$ 500 milhões no Brasil, informou nesta quinta-feira o jornal indiano The Economic Times. A empresa pretende estabelecer uma subsidiária no mercado brasileiro e está aberta a todas opções para aumentar sua presença no País, incluindo o estabelecimento de novas plantas e aquisições. "A BHL está propondo investir mais de US$ 500 milhões no Brasil nos próximos seis meses tanto em ativos de açúcar como de etanol", disse o diretor executivo da empresa, Hushagra Bajaj. Com isso, a BHL pretende estar entre as duas maiores companhias açucareiras do mundo. Segundo o jornal, a iniciativa da empresa é relevante por causa do crescente interesse dos benefícios do álcool misturado com gasolina diante da alta dos preços do petróleo. A BHL espera atingir uma capacidade global de processamento de cana-de-açúcar de 100 mil toneladas por dia até setembro deste ano. Além disso, deverá alcançar uma produção de 2 milhões de toneladas de açúcar até 2007.