Empresa indiana pode abrir destilaria de etanol no Brasil A Reliance Industries, uma das maiores empresas indianas, está se preparando para abrir uma destilaria de grandes dimensões para produzir etanol no Brasil, segundo o jornal econômico indiano The Economic Times. RC Sharma, encarregado da expansão da Reliance no Brasil, disse que os planos são preliminares. Mas a lógica da situação é tão arrasadora que o investimento é inevitável, acrescentou. A Índia importa atualmente 30% de suas necessidades de álcool industrial. Assim, as intenções de misturar álcool e gasolina para reduzir a dependência de derivados do petróleo têm pouca base real, segundo o jornal. No entanto, o etanol produzido no Brasil custa um terço a menos que na Índia, sobretudo pela disponibilidade de terra no país. Além disso existe uma oferta confiável de água e tecnologias de última geração para cultivo, fermentação e destilação. A Reliance pretende com as instalações não apenas fornecer etanol ao mercado indiano mas também se tornar um produtor de nível mundial. Além da Reliance, outras empresas indianas, sobretudo da indústria farmacêutica, já estão presentes no Brasil.