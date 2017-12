Empresa indiana pode fazer parceria com a Petrobras A ONGC Videsh (OVL), unidade internacional da estatal petrolífera indiana Oil and Natural Gás Corporation (ONGC) poderá formar uma parceria com a brasileira Petrobras para a exploração de petróleo e gás na América Latina, informou o jornal Business Standard, da Índia. Segundo o diário, negociações em nível ministerial para viabilizar um acordo estão ocorrendo entre os dois países e o tema será discutido durante uma visita ao Brasil de uma delegação da Índia no final deste mês.