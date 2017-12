Empresa investirá R$ 600 milhões na produção de álcool em MG A Companhia Energética de Açúcar e Álcool do Triângulo Mineiro, que tem entre os sócios o ex-piloto Emerson Fitipaldi, anunciou ontem a intenção de investir R$ 600 milhões na implantação de três unidades produtoras de açúcar e álcool, na região do Triângulo Mineiro. Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, uma das unidades será a Vale do Tijuco, em Uberaba, e as outras duas em Uberlândia. O investimento previsto para cada um dos projetos é de R$ 200 milhões. A conclusão da instalação está prevista para maio de 2012, quando a capacidade de moagem atingirá 4,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar a cada safra, sendo um terço em cada uma. Os recursos previstos para implantação dos projetos serão destinados para aquisição de equipamentos, máquinas, implementos agrícolas, obras civis, e implantação de canaviais. As unidades serão responsáveis pela produção de álcool anidro, hidratado, co-geração de energia e subprodutos obtidos a partir da cana-de-açúcar - tanto para atendimento do mercado doméstico quanto para exportação.