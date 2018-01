Empresa japonesa oferece juros baixos para ´inteligentes´

Uma empresa de serviços financeiros no Japão está oferecendo financiamento para casa própria com juros mais baixos para clientes considerados inteligentes, que têm bons empregos, falam bem inglês ou dominam o uso de computadores. As reduções oferecidas pela GE Consumer Finance, o braço financeiro da General Electric Co., podem chegar a até um ponto percentual por ano, dependendo do tipo de trabalho e das habilidades do comprador e de integrantes de sua família. De acordo com a agência de notícias Kyodo News, entre os vinte tipos de profissionais que serão privilegiados estão advogados, contadores, médicos, intérpretes e economistas. A idéia da empresa, segundo um porta-voz, é que os trabalhadores mais qualificados costumam conseguir e manter bons empregos, o que reduziria o risco de insolvência - arrecadação de todos os bens do devedor no caso de a dívida são ser paga. Anteriormente, clientes que tinham fluência em inglês e certificados que provassem o domínio do uso de computadores já podiam ser beneficiados por uma redução da taxa de juros de até 0,2%. De acordo com as novas regras, no caso de o cliente ser um casal em que ambos possuam os mesmos tipos de qualificações, a redução pode chegar a até um ponto percentual. Ainda de acordo com a GE Consumer Finance, até as habilidades dos parentes como pais, filhos e irmãos também poderão ser consideradas na hora de pedir o empréstimo. O novo esquema é válido para empréstimos com taxas de juros fixas ou variáveis.