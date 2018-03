Empresa lança máquina que lava louça em três minutos Um novo eletrodoméstico promete revolucionar o mercado de lava-louças. Deve chegar ao mercado até abril uma máquina que lava em apenas três minutos. A novidade é resultado da adaptação da tecnologia já desenvolvida para equipamentos industriais em máquinas domésticas pela Luxia, empresa com sede em Caxias do Sul (RS). O segredo está no sistema de aquecimento da água e na temperatura de lavagem, explica o diretor-presidente da empresa, Alcioni Della Giustina. Enquanto que nas máquinas tradicionais a água vai sendo aquecida durante o processo, até chegar a 65 graus, na nova máquina ela já entra nesta temperatura, misturada ao detergente. Além disso, os braços foram desenhados para arremessar maior quantidade de água, o que aumenta a eficiência. A lavagem é feita em dois minutos e meio e o enxágüe, nos 30 segundos restantes, a uma temperatura de 90 graus. Enquanto está ocorrendo a lavagem, a água para o enxágüe está sendo aquecida, misturada com o líquido secante. O processo todo consome dois litros, ante cerca de 18 litros dos modelos tradicionais. Com relação à energia, de acordo com o fabricante, o gasto é 80% menor. Entretanto, como é inevitável, as vantagens vão se refletir no preço. A máquina, disponível por enquanto apenas no formato compacto, para seis pessoas, custará ao consumidor quase o dobro das tradicionais - R$ 1.200,00. A própria Luxia lançou no final do ano passado um modelo que utiliza a tecnologia comum dos concorrentes e sai por R$ 599,00. As primeiras redes varejistas a oferecer o produto, no final de março, serão a Casas Bahia, Pernambucanas, Lojas Colombo e Lojas Arno, esta última localizada na Região Sul. Apesar do custo, a empresa espera vender 500 unidades por mês nos primeiros seis meses. A longo prazo, Della Giustina acha que o produto pode abocanhar até 20% do mercado de lava-louças brasileiro. Mesmo antes de ser lançado no País, a Luxia já firma contratos de exportação com Uruguai, Argentina, México e Estados Unidos. "O volume ainda é pequeno, porque a produção está começando agora", explica. Foram investidos US$ 500 mil no projeto.