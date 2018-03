Empresa lança ovos de páscoa quadrados e coloridos A Cory pretende conquistar o consumidor nesta Páscoa com o primeiro ovo de páscoa quadrado comercializado no País. Ele vem recheado com bombons com corantes naturais que deixam a língua colorida em azul ou verde. A empresa, que tem sede em Ribeirão Preto (SP) e uma unidade em Arceburgo (MG), também está lançando um ovo colorido em rosa e verde, com uma metade no sabor de morango e a outra com sabor de musse de limão. Os dois serão vendidos apenas em um tamanho, com 240 gramas. Segundo a gerente de marketing da Cory, Eliana Godoy dos Santos, a idéia de se fazer um ovo de páscoa fora dos padrões surgiu na busca pela inovação do produto. "Nós fomos pioneiros ao colocar brindes ao invés de bombons dentro dos ovos e sempre buscamos seguir essa tendência", disse. "Fizemos pesquisas e surgiu a idéia de se produzir o ovo quadrado". De acordo com a gerente de marketing, a empresa encontrou problemas na fabricação do produto já que ele é muito mais difícil de ser retirado da forma do que o tradicional. "Foram cinco meses de trabalho intenso até que conseguimos chegar ao resultado final", disse. A Cory espera produzir 2,5 milhões de ovos para a Páscoa deste ano.