Empresa lança primeira plataforma multibanco do País

A empresa de tecnologia Finnet lançou em setembro a primeira plataforma do País que permite o acesso online a vários bancos por meio de um único portal, o Bankmanager. A solução é destinada a empresas de grande porte. Ao todo, R$ 10 milhões foram investidos na ferramenta nos últimos dois anos, incluindo R$ 4,5 milhões captados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo Ori Neves, gerente comercial da Finnet, apesar de eliminar o internet banking, o Bankmanager não traz prejuízo aos bancos, que continuarão responsáveis pelas transações financeiras. "O banco não perde receita nenhuma. Pelo contrário, o banco que tem uma deficiência em seu site conseguirá se igualar aos demais para captar recursos daquele cliente", diz Neves. "Queremos evoluir com alguns bancos e chegar a um contrato corporativo para colocar os clientes deles nessa plataforma".

Em pouco mais de um mês, mais de duzentas empresas de variados setores operam no Bankmanager, aponta Neves. Segundo ele, a expectativa da Finnet é chegar aos dez mil clientes até o fim do primeiro trimestre de 2018 e começar a colher os lucros no segundo semestre do ano que vem.

"Estamos estimando um retorno a partir do meio do ano que vem, pois tem um processo de implantação e um tempo de maturação da plataforma", diz Neves, que acredita na alta procura ao longo dos próximos meses.

A pesquisa para a criação dos módulos presentes no Bankmanager levou em conta um projeto piloto realizado com sete empresas, que apontaram os principais entraves enfrentados na gestão do fluxo financeiro.

"Uma dificuldade muito grande que vimos em todas as empresas é a forma como pagam os tributos", diz Neves. "Algumas não tinham um sistema adequado, ou não tinha sistema algum. A partir disso, decidimos trazer uma solução mais automatizada para a plataforma".

Para resolver a dificuldade das empresas do projeto piloto, a Finnet inseriu a possibilidade de o empresário gerar uma guia para quitação de tributos dentro do Bankmanager. O documento é gerado em um layout padrão, que evita riscos de erros e reduz o tempo gasto na tarefa.

Outros módulos presentes na plataforma incluem o pagamento de fornecedores e salários, cobranças, arrecadação de contas e extrato bancário. Os planos oferecidos pela Finnet variam de acordo com o perfil da empresa e as operações financeiras que pretende realizar na plataforma.