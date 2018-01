Empresa polonesa compra 10 jatos Embraer por US$ 200 milhões A companhia aérea polonesa LOT comunicou hoje que irá adquirir 10 jatos Embraer 170, de 70 lugares, num contrato estimado em mais de US$ 200 milhões e que representa a primeira grande venda da fabricante de aviões brasileira este ano. O porta-voz da LOT, Leszek Chorewski, disse que o acordo inclui a opção de compra de mais 11 aviões da companhia brasileira. A decisão põe um ponto final num polêmico processo de negociações. Em outubro passado, foram levantadas suspeitas de que o Canadá estaria pressionando o governo da Polônia para favorecer a escolha dos aviões fabricados pela canadense Bombardier. Segundo Chorewski, a Bombardier disputava esse contrato vencido pela Embraer. Segundo a assessoria da Embraer, a primeira aeronave será entregue em 2004. Outros 14 jatos regionais ERJ-145, também fabricados pela Embraer, voam atualmente com a bandeira da companhia aérea polonesa, o que já conferia à empresa brasileira uma vantagem nas negociações, segundo especialistas do mercado de aviação. Para o embaixador do Brasil na Polônia, Carlos Alberto de Azevedo Pimentel, a confirmação da venda dos jatos representa uma vitória não só para a fabricante de aviões brasileira, como também para a diplomacia brasileira, que participou ativamente das negociações e manteve contato constante com o governo da Polônia, para evitar o efeito de eventuais pressões canadenses sobre o processo.