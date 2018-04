Empresa relança o tradicional coador de café de pano O coador de café de pano, aquele que resiste no interior do País e, acredite, ainda é usado por 80% das donas-de-casa, mas está se tornando peça de museu nos grandes centros do País, está de volta. A Café Meridiano vai lançar seus coadores de pano e começa a partir deste mês a distribuir por supermercados e outros de pontos-de-vendas. A empresa capixaba informa que seus coadores estão sendo fabricados com a melhor flanela, sustentada por fios de alumínio e empunhaduras que não permites que esquentem, pois são recobertas de PVC. "Sua durabilidade, além disso, será muito maior do que os à venda no mercado", garante Cleverson Affonso Pancieri, diretor-presidente do Café Minuano. Fundada há 41 anos, em Colatina, a empresa, que também vende máquinas de café expresso e insumos diversos, testou o coador de pano durante vários meses antes deste lançamento que, acredita, será mais um sucesso de vendas, tanto no mercado capixaba quanto no Leste de Minas Gerais e no Extremo Sul da Bahia, onde atua. "Com o coador de pano, pelo método de preparo tradicional, a pessoa pode se servir de qualquer um dos cafés torrados e moídos produzidos pela Meridiano, e que são oferecidos, hoje, na maioria dos casos em duas opções de peso. Este lançamento faz parte do esforço da indústria de oferecer aos consumidores tudo o que se relaciona com o consumo de café", diz Pancieri. De acordo com pesquisa realizada pela empresa apenas 6,99% das donas-de-casa acham melhor o uso de coadores descartáveis de papel (o que a Meridiano também já fabrica e vende nos modelos 102 e 103), enquanto 2,56% consideram melhor as máquinas cafeteiras automáticas, entre as quais a que a Meridiano importa da Itália.