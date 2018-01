Empresa renegocia dívidas com 11 bancos Na semana passada, o BicBanco, que há pouco mais de um ano foi vendido para o China Construction Bank, resolveu ir à Justiça cobrar R$ 67 milhões de dívidas não pagas pela Engevix. A empresa tenta renegociar prazos e custo com a instituição e a retirada do processo judicial, pois esse caso pode inviabilizar a renegociação que está em curso com outras 10 instituições financeiras. Mas o advogado do banco, Marcial Hollanda, diz que até agora não recebeu nenhuma instrução para encerrar o processo, que ainda corre na Justiça paulista.