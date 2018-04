Empresa russa investirá em eletricidade no Brasil A Russky Aluminy, General Electric e Luminar PLC deverão assinar contrato para criar uma joint venture no Brasil, que deve atuar no segmento de eletricidade, segundo informações do jornal russo Izvestia. O acordo final será assinado após conclusão da avaliação técnica do projeto, segundo o jornal. A Russky Aluminy, que produz 70% do alumínio da Rússia, fornecerá cabos de alumínio e não quis comentar o acordo.