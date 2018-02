'Empresa tem de ser capaz de fazer um balanço no prazo'

Um dos maiores especialistas em direito societário do País, o advogado Modesto Carvalhosa diz que a atual administração da Petrobrás, ao decidir não publicar um simples balancete de terceiro trimestre, demonstrou sua total incapacidade jurídica de gerir a empresa. Ele diz ainda que, em função da lei anticorrupção americana, a auditoria PwC dificilmente poderá voltar a assinar o balanço da empresa antes que seja feito um acordo com as autoridades americanas.

O que explica a demora na publicação do balanço?

Demonstra total incapacidade da atual administração de continuar gerindo a companhia. Independentemente dos crimes de corrupção que estão sendo apurados, a administração da Petrobrás tinha de mostrar que era capaz de fazer um balancete trimestral e entregá-lo no prazo certo.

Mas não existe uma dificuldade de saber qual é a realidade da companhia?

Não. As contas estão lançadas na contabilidade e têm de estar refletidas no balanço trimestral. Se essas contas têm uma origem de corrupção ou superfaturamento é outro capítulo. Mas a administração tem de mostrar o estado financeiro da companhia naquele momento. Se foi incapaz de refletir esta realidade contábil no prazo, demonstra que é absolutamente incompetente do ponto de vista jurídico.

Mas o balanço agora será verdadeiro?

O balanço tem de mostrar a realidade daquele momento. A função do balanço não é melhorar nada ou remendar nada.

A Price, que tem se recusado a assinar o balanço, exagerou?

Não, porque ela é ligada à lei americana contra corrupção e não pode atestar nenhum balanço onde exista qualquer processo sobre os dados que esse balanço reflete. Se ela fizer isso, será multada nos Estados Unidos de maneira brutal.

Mas a Petrobrás também responde às autoridades americanas. Não se compromete ao publicar um balanço que mudará?

Ela tem de publicar o balanço verdadeiro, que mostra a situação financeira da companhia naquele período. O fato de a origem de alguns dados ser criminosa não tem nada a ver com a declaração dos dados de sua situação financeira. Ela pode e deve usar ressalvas. Não há nenhum problema.

Quando a Price vai poder assinar o balanço da empresa?

Acho que não vai poder assinar. Só quando a Petrobrás fizer um acordo de leniência (assume culpa, paga multa e se compromete a melhorar práticas de compliance) conforme a lei brasileira, ou, se a lei não for aplicada aqui, conforme a lei americana. Lá vão apenas cobrar uma multinha de uns US$ 50 bilhões, que vão para os cofres americanos.

Mas isso não é um processo demorado?

O acordo de leniência é exatamente para acabar com o processo. Então ela vai fazer um acordo e acabar com isso.

E qual a consequência de não publicar um balanço auditado?

Os credores não vão renovar dívidas. Vão antecipar cobranças e tomar todas as providencias para reaver seus créditos.