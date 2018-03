Empresário argentino é preso por evasão de divisas O empresário argentino Eduardo Novillo Astrada, presidente de rede Village Cinemas, e o advogado Carlos Francisco Oteiza Aguirre foram presos hoje sob a suspeita de terem realizado uma manobra para evadir 4,389 milhões de pesos, durante a aquisição do terreno onde funciona o complexo de salas de projeções cinematográficas, inaugurado em julho de 99. Aguirre é membro da diretoria da cadeia de cinemas do nobre bairro da Recoleta, no coração de Buenos Aires, e sócio de um dos escritórios de advocacia mais famosos do país, Estúdio O´Farrell & Associados. A detenção foi ordenada pelo juiz encarregado de investigar a operação de compra do terreno por parte dos acionistas do Village Recoleta, um complexo que inclui também um polo gastronômico, e que teve um investimento de US$ 67 milhões de dólares.