Empresário diz que Venezuela volta "às boas relações" O diretor-executivo do Conselho de Empresários da América Latina (Ceal), Alberto Pfeifer, acredita que a saída de Hugo Chávez da presidência da Venezuela foi positiva para o ideário democrático e de princípios da economia de mercado. "Saiu um líder que era considerado intervencionista", afirmou. Pfeifer, especialista em Relações Internacionais, conhece o empresário Pedro Carmona, que assumiu hoje o governo de transição venezuelano, e diz que ele é bastante conhecido por ser moderado. "Chávez conseguiu oposição em todos os níveis da sociedade venezuelana. Agora, a tendência é de que o país volte ao marco das boas relações comerciais internacionais", afirmou. Segundo o executivo, a flexibilização da moeda venezuelana - o bolívar - no início do ano, mais a intervenção de Chávez na petrolífera PdVSA, que gera 80% das receitas externas do país, tiveram papel fundamental na queda do líder venezuelano. Primeiro, a população ficou bastante desgostosa com a desvalorização de 35% do bolívar, que afetou a renda dos venezuelanos. A situação piorou quando Chávez nomeou correligionários para dirigir a PdVSA, responsável por quase metade da economia do país. A empresa, que também tem forte posição nos Estados Unidos, era tradicionalmente dirigida por empresários. "Enquanto a empresa honrava seus compromissos, Chávez era tolerável. Mas com as mudanças na direção, cresceram os temores em relação às operações da empresa e a Chávez", explicou Pfeifer. Ele descarta qualquer possibilidade de os Estados Unidos terem influenciado no golpe que depôs o presidente venezuelano, mas admite que as relações entre as duas partes pioraram bastante depois que George W. Bush chegou à Casa Branca, no início do ano passado. Chávez sempre incomodou os Estados Unidos por pregar a formação de uma frente de países de terceiro mundo, por ser simpático ao líder cubano, Fidel Castro, e por seu ideário populista. O antecessor de Bush, Bill Clinton, era multilateralista e acreditava em concertação entre os países. Já Bush e sua equipe, sobretudo depois dos atentados de 11 de setembro, se tornaram mais agressivos e não admitem mais "gracinhas", como as fotos de crianças afegãs supostamente atingidas por ataques norte-americanos exibidas por Chávez e qualificadas por ele como ?terrorismo?. Logo em seguida, a embaixadora norte-americana em Caracas foi chamada de volta a Washington e Bush passou a considerar o líder venezuelano como "indesejável". "É claro que as autoridades norte-americanas em Caracas eram favoráveis à queda de Chávez pela sociedade civil, mas dificilmente houve qualquer tipo de intervenção", reiterou.