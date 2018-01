'Rei da Soja' era famoso também pela badalada vida noturna

O empresário Olacyr de Moraes não ficou famoso apenas pelos seu negócios. O ex-Rei de Soja também ficou conhecido pela badalada vida noturna, após se separar de sua esposa, Edna, ainda nos anos 90. Depois de morar por um período em Paris, o empresário voltou ao Brasil e passou a curtir a noite, sempre acompanhado de belas mulheres, que ele carinhosamente chamava de amigas.

Questionado, muitas vezes, por sua conduta após a vida de solteiro, dizia que não se importava com a opinião dos outros e que não era criticado por seus filhos. Olacyr era pai de Ana Cláudia, que ficou com uma parte do que sobrou do grupo Itamarati, e do empresário Marcos de Moraes, que ganhou sua própria fortuna no início dos anos 2000, com a venda da Zip Net, por US$ 365 milhões.

A empresa, criada em 1996, que oferecia o Zipmail, serviço de correio eletrônico gratuito pioneiro no Brasil, foi vendida para a Portugal Telecom (incorporada pela operadora Oi no ano passado).Após se dar bem na internet, Marcos de Moraes criou a empresa de cachaça Sagatiba, que também foi vendida para a italiana Davide Campari-Milano.

Mesmo abatido pela doença, diagnosticada no início do ano passado, Olacyr de Moraes tentava manter sua rotina: acordava por volta das 6 horas da manhã, lia os jornais e caminhava em um parque próximo à sua residência, no bairro do Itaim, em São Paulo.Pessoas próximas ao empresário disseram que Olacyr foi um homem que aproveitou sua vida até o final, do jeito que gostava, vivendo grandes noitadas, mas que ainda acreditava em sua guinada nos negócios.

Nesta terça-feira, 16, entidades ligadas ao agronegócio e empresários lamentaram a morte do empresário. Em nota, a ministra da Agricultura, Kátia Abreu, ressaltou o empreendedorismo do ex-Rei da Soja, que foi além, segundo ela, das fronteiras agrícolas.