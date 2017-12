Empresário investe R$ 500 milhões em polo de pesquisa em Toledo (PR)

Transformar ideias novas em resultados de negócio sustentável é o princípio da inovação. Tudo muda rapidamente. As empresas, o cliente, a sociedade. “Inovação não é luxo. É imperativo de sobrevivência”, alerta o especialista em gestão da inovação e diretor executivo do Centro Internacional de Inovação da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Filipe Cassapo.

O primeiro passo é provocar diálogos. “Tem que ter pessoas diferentes para dialogar. As iguais chegam à mesma conclusão. É nesse diálogo que surgem as ideias”, sugere o especialista.

Depois vem o processo de inovação, que é a capacidade de selecionar e transformar as ideias em resultado de negócio. “É necessário ‘prototipar’ para testar a ideia imediatamente. E se não funcionar, não tem problema. Vai para a próxima”, enfatiza.

Fundador da fábrica de medicamentos genérico Prati–Donaduzzi, em Toledo (PR), Luiz Donaduzzi, investe cerca de R$ 40 milhões por ano em inovação. Atualmente, estão sendo testadas próteses cranianas feitas em impressora 3D. E para 2018 o plano é produzir nutracêuticos (alimentos funcionais baseados em nutrientes para a prevenção de doenças).

Paralelamente, segue com a ampliação do 1º Parque Científico e Tecnológico de Biociências, o Biopark , também em Toledo, aberto em 2016, com a pretensão de transformar a região em um polo de pesquisa e inovação tecnológica voltado para as ciências da vida – com aporte de R$ 500 milhões para os próximos quatro anos. “O Biopark terá espaços de convivência, áreas verdes e a cidade do idoso”, planeja com a sua mulher Carmen.