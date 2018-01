Empresário Ricardo Mansur é condenado por difamar banco A Justiça Federal em São Paulo condenou hoje a três anos de reclusão em regime aberto e multa de R$ 200 mil o empresário Ricardo Mansur, acusado de difamar o Bradesco, divulgando na Internet mensagens falsas. A pena de reclusão foi substituída em prestação de serviços à comunidade. A Justiça acolheu apelação do Ministério Público Federal e reformou decisão do ano passado que absolveu o ex-presidente do Mappin. Nesse processo, ele chegou a ter prisão preventiva decretada. Mansur pode recorrer da condenação, já que não houve decisão unânime. O empresário ex-controlador da Mesbla e do Mappin responsabilizou o banco pela bancarrota de seu império, face ao corte repentino de linhas de crédito à suas empresas.