Empresário se desfez de vários negócios que criou

Entre os demais braços da SEB, estão o colégio Dom Bosco, de Curitiba, com mais de 50 anos de tradição, adquirido pelo grupo em 2008 por pouco menos de R$ 100 milhões. A SEB também é dona do colégio SEB COC, além de instituições como Esfera, Unimaster e EPD.

A parte de sistemas de ensino da SEB – incluindo Dom Bosco e COC – foi vendida ao grupo Pearson, em 2010, por R$ 613 milhões. Já a universidade que fazia parte do grupo, a Uniseb, foi vendida ao grupo Estácio, por R$ 615 milhões, em 2012, tornando Zaher um dos principais sócios do grupo, com 14% do capital.

Agora, a Estácio está se fundindo à líder de mercado Kroton – o negócio foi fechado em julho, mas deve ser concluído somente no ano que vem. A fusão dará origem a uma gigante da educação com 1,6 milhão de alunos, R$ 8 bilhões de faturamento e pouco mais de 20% do mercado de educação superior do País.

Questionado se vai continuar na sociedade após a fusão da Estácio com a Kroton, Zaher diz apenas que, se precisasse de mais recursos para tocar a Concept, não hesitaria se desfazer da participação. Com um histórico de vendas de empresas, ele costuma dizer que, tão importante quanto saber criar um negócio, é saber a hora certa de sair.