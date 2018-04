Empresário "se enforca" em protesto contra juros Estrategicamente estacionado em frente ao Ministério da Fazenda, com o Congresso ao fundo, o empresário Carlúcio Antônio da Silva, do Guarujá (SP), colocou hoje uma corda verde e amarela no pescoço e simulou um enforcamento para protestar contra as altas taxas de juros. ?Os juros do Brasil me levaram à forca?, diz a faixa explicando ato, disposta ao lado da caminhonete em que transporta seu patíbulo, o lugar onde os condenados sofrem a pena capital. Na mesma faixa, colocou outro recado, para afastar insinuações: ?Não sou político.? Em um dos dias mais secos e quentes do ano na capital federal, Silva planeja permanecer sob um sol inclemente até o fim da tarde para mostrar a indignação. Aos 53 anos, dono de uma loja de parafusos, Silva diz que está com dívidas nos bancos e não tem condições de pagar. O microempresário afirma não querer esmola, mas a ajuda do BNDES para conseguir ?financiamento com juros honestos e suportáveis para pagar?. ?É impossível suportar os juros exorbitantes cobrados pelos bancos: 178,76% ao ano?, afirma Silva em sua página na internet (www.ohomemdaforca.com.br). Segundo ele, as microempresas brasileiras estão todas endividadas nos bancos. ?Em 30 anos de loja, eu deixei de dar no mínimo 300 empregos, por causa dos juros: juros é recessão e pior que inflação, produz queda nas vendas do comércio em geral.?