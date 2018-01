Empresários ainda têm esperanças, diz diretor da Fiesp Os empresários estão desencantados, mas não pessimistas, com a conjuntura política e econômica que marca o sétimo mês no governo Luiz Inácio Lula da Silva. O diretor de Competitividade da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Mário Bernardini, diz que ainda há esperanças na ´turma de Brasília´. Depois de ser gerido quinze anos pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central "o governo tem de vir a público e dizer ´ok, agora vamos arregaçar as mangas e tratar da produção, da geração de empregos, das desigualdades´", disse o empresário. "Afinal, foi para isso que o Lula foi eleito." Bernardini admitiu que sete meses de governo são, de fato, pouco tempo para resolver problemas que têm raízes nas políticas adotadas ainda no governo Collor, quando teve início o processo de transferência de renda do setor produtivo para o sistema financeiro. "O que mais incomoda, ainda assim, é que não há sinais de mudanças no horizonte", afirma. Os empresários vêem o Banco Central com muita desconfiança. "Desconfiamos que as informações do governo sejam de má qualidade e já superadas. O mundo real é muito mais diferente do que o BC tem idéia. É uma ilha dentro de uma ilha, que não percebe o que acontece no mundo real", criticou. Para ele, essa crise é decorrência de uma falta de sintonia entre o mundo da produção e o mundo de quem ganha com os juros. "Nesses últimos anos, os assalariados foram onerados, as empresas sangradas por meio de tributos e altos juros, houve queda generalizada de renda, aumento de dívidas, enfim, o mundo real, da produção, não tem nada a ver com o BC", completou.