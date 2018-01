Empresários alertam Lula sobre as negociações no comércio exterior A Coalizão Empresarial, um núcleo com 25 empresários, deverá entregar nos próximos dias ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, um documento detalhado sobre as armadilhas, os riscos e as vantagens das quatro principais negociações que envolvem o Brasil - a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) o acordo entre o Mercosul e a União Européia, a nova rodada da Organização Mundial do Comércio (OMC) e as discussões internas do bloco sul-americano. Os termos do documento serão finalizados em reunião marcada para quarta-feira, em Brasília, do Conselho de Orientação Estratégica da Coalizão, que tem dois futuros ministros de áreas-chave do comércio exterior. Na semana passada, Lula anunciou a nomeação do presidente do Conselho de Administração da Sadia, Luiz Fernando Furlan, para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e a do presidente da Associação Brasileira de Agribusiness (Abag), Roberto Rodrigues, para o Ministério da Agricultura. Mercosul e Alca Nesta segunda-feira, a coordenadora de Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sandra Rios, detalhou para a Agência Estado os principais tópicos do documento. Prioridade da agenda externa do novo governo, o Mercosul é visto pelo empresariado como um bloco que não adota os acertos firmados pelos quatro sócios. "Há um Mercosul real, que ainda resiste ao total livre comércio, e o Mercosul dos acordos firmados", disse Sandra. A principal preocupação está na pressão dos Estados Unidos, que pretendem apresentar ofertas diferenciadas de abertura do mercado para o período de transição, supostamente conforme o grau de desenvolvimento de cada parceiro. Essa estratégia foi repudiada pelo Mercosul na reunião ministerial da Alca em novembro, em Quito. Mas ainda não foi descartada. "O Mercosul provavelmente vai receber as piores propostas dos Estados Unidos. Correrá ainda o risco de perder fatias do mercado americano para produtos de outras regiões das Américas", afirmou Sandra Rios. Nessas negociações, a Coalizão Empresarial chama a atenção para a estagnação das discussões sobre a abertura agrícola e as regras mais claras para medidas de defesa comercial (antidumping e compensatórias), bem como para os picos tarifários e as barreiras não-tarifárias. Também alerta para as armadilhas existentes nas discussões sobre propriedade intelectual, tema para o qual o Brasil não quer regras mais amplas que as da OMC, sobre a abertura do setor de serviços e sobre as regras para investimentos. Europa e OMC A Coalizão Empresarial está convencida que as negociações entre o Mercosul e o bloco europeu devem continuar. Mas avalia que as discussões continuam paralisadas desde que os lados apresentaram as ofertas de abertura comercial e, insatisfeitos, passaram a trocar acusações. O principal entrave está no fato de que a União Européia pretende tratar na OMC o tópico de maior interesse do Mercosul - a abertura do mercado agrícola e a redução dos subsídios à produção e exportação. Hoje, a União Européia encaminhou à OMC a oferta para as negociações agrícolas. Apesar disso, a Rodada Doha continua em uma situação "nebulosa", com sérios riscos de terminar em desvantagem para os países em desenvolvimento. Uma das piores ameaças seria a reprodução do acerto na área de agricultura feito pelos Estados Unidos e pelo bloco europeu ao final da Rodada Uruguai, em 1994, que vem até hoje prejudicando os demais exportadores agrícolas, entre os quais o Brasil e a Argentina. "O empresariado precisa ter a garantia de que, ao pagar um preço alto pelo acordo com a União Européia, obterá algo que vá além do que os europeus pretendem oferecer na OMC", afirmou Sandra. "Não podemos fazer duas concessões, uma no acordo com os europeus e outra na OMC."