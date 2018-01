Empresários apostam em crescimento em 2003 As micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo iniciam o ano com otimismo, deixando de lado um pouco da cautela excessiva que tinham em relação a 2002. A pesquisa Expectativas das Micro e Pequenas Empresas para 2003, que acaba de sair do forno, revela que 49% dos empresários do setor acreditam que irão registrar faturamento maior este ano, enquanto apenas 8% acham que pode diminuir e outros 35% apostam que irá se manter inalterado em relação a 2002. As expectativas são melhores que as apontadas para 2002, quando 50% previam faturamento idêntico ao de 2001 e apenas 38% apostavam em aumento. As pesquisas que captam as expectativas das micro e pequenas empresas são feitas pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica da Universidade de São Paulo (Fipe/USP), sempre no fim do ano. Foram consultadas para elaboração da última pesquisa 450 empresas, das quais 1/3 da indústria, 1/3 do comércio e 1/3 atuando na área de serviços. Para os funcionários de micro e pequenas empresas uma boa notícia: 18% dos empresários do setor pretendem aumentar o quadro de pessoal e 66% manter. Apenas 9% acham que terão de demitir pessoal. Para o economista Pedro João Gonçalves, consultor do Sebrae, o resultado é demonstrativo da confiança das micro e pequenas empresas no novo governo. "Há uma expectativa, especialmente do setor exportador e daqueles produtores de alimentos, que o novo governo irá oferecer linhas de crédito específicas para o setor devido, sobretudo, à sua capilaridade e capacidade de criar novos postos de trabalho." Nesse sentido, a indicação, ainda não confirmada de que o economista e ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Lessa, irá assumir a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) soou como música aos ouvidos de vários empresários do setor. Lessa já declarou que esse segmento será uma de suas prioridades. Apesar do otimismo, ressalta Gonçalves, a expectativa de 47% desses empresários é a de que a inflação irá aumentar em 2003 frente a 22% que acreditam que irá cair e 13% que se manterá no patamar atual. Já quando o assunto são as taxas de juros, 26% apostam na queda e 31% na manutenção no nível atual. Para 27% dos pesquisados, o desemprego na economia deverá cair e para 30% se manter, enquanto 25% acreditam que poderá aumentar. Já o nível de produção da economia deverá aumentar para 38% dos entrevistados e se manter em relação a 2002 para 31%. Só 12% acham que haverá queda no ritmo da indústria, dos serviços e do comércio. Para Gonçalves, os resultados, alguns contraditórios, espelham o clima de expectativas de micro e pequenos empresários quanto às políticas econômicas que serão adotadas pelo governo Lula. O indicativo que mais preocupou Gonçalves também é um reflexo dessas expectativas: 48% dos entrevistados ainda não haviam definido suas estratégias para 2003, enquanto 16% ensaiam o lançamento de novos produtos ou serviços. Outros 7% têm como estratégia o investimento no negócio ou a realização de reformas nas instalações e 6% o aperfeiçoamento dos produtos ou serviços. O marketing e o esforço de vendas deverá ser estratégia adotada por 5%. Em relação a 2002, a oferta de novos produtos e serviços foi a estratégia adotada por 33%, enquanto 30% dos entrevistados não chegaram a adotar nenhuma estratégia, apenas mantiveram os negócios seguindo a mesma receita de 2001. Outros 30% procuraram aperfeiçoar os produtos e serviços no ano passado e 24% adotaram como estratégia a redução de preços para garantir mercado. Para 2003, apenas 1% pretende seguir essa estratégia. Gonçalves ressalva, porém, que esse tipo de estratégia é definida sempre pelo ambiente, se há concorrência acirrada, o setor lança mão desse recurso. A alta do dólar e essa necessidade de reduzir custos para não perder mercado também forçou, para 10%, a substituição de fornecedores no ano passado e 9% investiram mais em divulgação e na área de vendas. O consultor do Sebrae destaca ainda que as decisões das micro e pequenas empresas paulistas, um termômetro do que também pode ter ocorrido no País, estão vinculadas às principais dificuldades enfrentadas em 2002. Para 33%, a queda no ritmo do consumo foi o principal problema enfrentado, seguido do aumento de custos na avaliação de 29%. Esse cenário teve impacto sobre o nível de inadimplência dos consumidores para 7% e a concorrência interna afetou 6%. Já com o dólar alto, a concorrência de importados foi problema apenas para 2%. Em 2001, a concorrência interna (25%) e a queda no consumo (25%) foram as principais dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas. Para Gonçalves, a pesquisa, apesar de alguns dados contraditórios, é um indicativo de que o segmento tem muita esperança em 2003 e tem como credenciais a sua capacidade de criação de empregos e uma participação mais efetiva na diversificação dos itens e das empresas exportadoras do País.