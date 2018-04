Empresários aprovam indicação de Coutinho para o BNDES O setor industrial gostou da indicação do economista Luciano Coutinho para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Empresários o consideram um ?desenvolvimentista? e esperam dele apoio à indústria nacional e agilização na liberação de recursos. Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, Coutinho?dará dimensão importante a esse que é o principal instrumento de política industrial do Brasil?. Em sua opinião, ele tem experiência comprovada na passagem por funções públicas, bagagem na área acadêmica e relacionamento com a comunidade empresarial. Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), disse tratar-se de profissional com importante ?folha de serviços prestados ao País e com moderna visão desenvolvimentista.? O presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Humberto Barbato, ressaltou que Coutinho tem conhecimento das necessidades da indústria nacional, pois demonstra preocupação com a taxa de câmbio e com a possibilidade de desindustrialização do País. Pedido: agilidade Barbato disse que o novo presidente do BNDES tem como principal desafio agilizar os procedimentos vinculados à liberação de recursos pelo Banco. ?É fundamental que a liberação ocorra o mais rápido possível.? A Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústria de Base (Abdib) acha que Coutinho está em linha com os desafios que o Brasil tem, de promover investimentos, crescimento econômico e desenvolvimento social. Paulo Godoy, presidente da Abdib, disse que Coutinho sempre defendeu o desenvolvimento econômico e tecnológico da indústria brasileira e isso vai ao encontro das necessidades do Brasil. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Newton de Mello, afirmou que ele é ?um desenvolvimentista, não é uma pessoa que vai gerir o BNDES do ponto de vista apenas financeiro, mas com a ideologia do desenvolvimento do Brasil? e acrescentou que aguarda a ampliação de empréstimos em sua gestão. O economista Antonio Barros de Castro, diretor de planejamento do BNDES, disse que é consenso que Coutinho é um dos grandes economistas industriais brasileiros. ?Ele já era candidato no início do governo Lula, tem preparo e tradição no ramo.? O economista-chefe do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), Edgard Pereira, destacou que Coutinho tem bom conhecimento de política industrial. ?Ele sabe da importância de se colocar em prática uma política industrial moderna.?