Empresários aprovam ritmo das reformas O governo federal não está atrasado no cronograma de discussão das reformas estruturais, segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro. ?O governo está na velocidade possível, para criar as condições políticas para obter o melhor resultado possível?, disse Monteiro. Ele afirmou que a indústria lutará para ajudar o governo a obter a maioria para votar as reformas, que são a prioridade da agenda da indústria. ?Para tudo o que diga respeito à agenda, vamos fazer uma mobilização pluripartidária?, disse. Monteiro afirmou que os pontos prioritários para o governo são os mais importantes e previu que não haverá resistência em nenhum partido. ?Para o que é substantivo, haverá maioria política?, afirmou. A agenda política da CNI apresentada hoje no Congresso, traz, além das reformas estruturais, a defesa de projetos que já estão no Congresso. Alguns deles coincidem com os projetos defendidos pelo governo, a exemplo da nova Lei de Falências e os que procuram reduzir o custo dos empréstimos bancários. A entidade pede pressa na aprovação de matérias relativas ao meio ambiente, como a política de resíduos sólidos, e a biotecnologia. Ao falar sobre a reforma tributária, o presidente da CNI, afirmou que ela deve ser feita de forma paulatina. Ele defendeu a unificação do ICMS com o ISS e a transformação de ambos em Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Além disso, Monteiro propõe regras de transição nas mudanças, para atenuar eventuais perdas no curto prazo que venham a ser sofridas por Estados. Ele defendeu a proposta de se retirar parte da carga tributária da folha de pagamento, transferindo-a para outra base.