Empresários argentinos aprovam cesta de moedas no Mercosul A idéia de criar um mercado de futuros das moedas dos países sócios do Mercosul, anunciada pelo presidente do Banco Central da Argentina, Alfonso Prat Gay, na última terça-feira, foi muito bem recebida pelos empresários locais. "Acreditamos que a proposta é muito boa porque nos proporciona maior segurança nas operações a prazo e estimula mais o comércio entre os sócios", afirmou um empresário têxtil, um dos setores que mais briga com o Brasil. Outro empresário com vastos negócios com o mercado brasileiro, e que participa da 9ª Conferência anual da União Industrial Argentina, onde Prat Gay fez o anúncio, disse que o projeto "fortaleceria de maneira decisiva o comércio entre os países da região, principalmente entre o Brasil e a Argentina. O otimismo dos empresários é justificado pela pesquisa realizada pela UIA em sua reunião de três dias que terminará nesta quinta-feira. De acordo com o levantamento feito entre as 300 empresas mais importantes do país, 60% querem aprofundar o Mercosul, enquanto que 29% pensam que o bloco deveria ampliar-se e, apenas 13% preferem que o Mercosul seja dissolvido. Mas se os empresários estão entusiasmados com a idéia de melhorar os negócios dentro do Mercosul através da criação de um mercado de futuros de suas moedas, o mesmo não ocorre entre os operadores. No mercado, a idéia foi recebida com ceticismo em relação à sua viabilidade, já que não existem antecedentes similares em nível internacional. O caso que mais se aproxima do projeto anunciado por Prat Gay é o Eurex, instituição que surgiu da união do mercado de futuros de Zurich, Suiça, e Frankfurt, Alemanha. O Eurex nasceu em meados de 2001 como passo prévio ao lançamento da moeda comum da Europa.