Empresários argentinos cancelam panelaço Os empresários argentinos cancelaram o panelaço convocado para esta segunda-feira à noite a favor das medidas econômicas e contra os lobbies das empresas privatizadas. Depois de se encontrar com membros do governo, o empresário Osvaldo Cornide, presidente da Coordenadoria de Atividades Comerciais Empresariais (Came), principal organizadora da manifestação, afirmou que, como o governo já está conversando com a direção das empresas privatizadas em busca de uma solução para suas demandas, o panelaço contra os lobbies perde sentido. As empresas estrangeiras que compraram ativos argentinos de utilidade pública estão pressionando o governo contra a pesificação das tarifas, uma das medidas mais populares do novo plano do governo. O presidente Eduardo Duhalde está negociando com os empresários estrangeiros em busca de uma solução para o impasse que agrade a todas as partes. Leia o especial