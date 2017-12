Empresários brasileiros são premiados nos EUA O presidente da Vale do Rio Doce, Roger Agnelli, será premiado hoje "Personalidade do Ano", pela Câmara Brasil-EUA, em Nova York. Agnelli receberá o prêmio, representando o País, ao lado do presidente da Duke Energy, Paul Anderson, que recebe o prêmio representando os EUA. A premiação anual é realizada em homenagem a dois executivos, um brasileiro e um norte-americano, que contribuíram para as relações entre Brasil e EUA. No ano passado, o premiado pela Câmara BR-EUA foi o ministro Luiz Fernando Furlan. A premiação será realizada na noite de hoje, no hotel Waldorf-Astoria.