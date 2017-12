Empresários cobram garantias nas parcerias com o governo Representantes do setor privado cobraram do governo menos palavras, mais ação e garantias para colocar em prática os projetos de infra-estrutura que farão parte da Parceria Público-Privada (PPP), cuja primeiro pacote foi anunciado hoje, em São Paulo, pelo ministro do Planejamento, Guido Mantega. "O modelo é inteligente e interessante, mas vejo nele alguns problemas de implementação", disse o presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IED), Ivoncy Ioschpe. O empresário afirmou que grandes projetos de infra-estrutura do setor privado se encontram parados por causa da interferência de alguns órgãos do governo, como o Ministério do Meio Ambiente. Ele citou ainda a difícil equação entre a taxa (alta) de juros e a rentabilidade oferecida, além de eventuais riscos cambiais. O presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Gabriel Jorge Ferreira, afirmou que ainda há muito a ser feito, principalmente para melhorar o marco regulatório. Ele disse que é necessário inovar para desenvolver novas formas de financiamento desses projetos e citou como exemplo "vender bônus sobre receitas futuras para garantir rentabilidade aos investidores". O ministro disse que o cumprimento das regras por parte do governo será compulsório. "Não há porque pensar que o governo dará calote, até porque grande parte dos recursos virá de instituições multilaterais de financiamento", disse. Ele prometeu aos empresários maior rentabilidade nos projetos do que os ganhos do mercado financeiro. "Para ele, o investidor não pode mais olhar o atual custo do dinheiro, mas os juros daqui a seis ou oito meses ou até um ano. "Fazendo uma previsão, ele pode verificar qual será o momento em que a taxa de rentabilidade se torna superior à taxa de juros e aí pode começar a deslocar as suas aplicações em setores produtivos", disse Mantega.