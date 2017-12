Empresários criticam manutenção dos juros Empresários criticaram duramente a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), de manter inalterada em 16,5% ao ano a taxa básica de juros (Selic), sem viés. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horácio Lafer Piva, a medida terá efeito contracionista sobre a atividade econoômica. "Ao supreender a todos mantendo a Selic em 16,5% por mais um mês, o Banco Central irá provocar um ajuste de expectativas que terá efeito contracionista sobre a atividade econômica. Certamente, um custo desnecessário para a sociedade brasileira", disse Piva em nota à imprensa. Para o presidente da Fiesp, a farta oferta de divisas para o País e a expressiva capacidade ociosa existente ne economia oferecem condições absolutamente favoráveis para a continuidade da queda dos juros. "Selic elevada é concorrência desleal do setor público contra o setor privado no mercado credito", disse na nota. Na avaliação do diretor-executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Julio Sérgio Gomes de Almeida, a decisão mostra excesso de conservadorismo do BC. Para ele, era de se esperar um pouco de cautela devido ao aumento da inflação, movimento considerado normal para o mês de janeiro. "Todo início de ano abre a temporada de reajuste de preços, e era natural que p BC fosse mais cauteloso, mas isso não justifica a manutenção da taxa. Ou o BC tem uma informação exclusiva de que os empresários estão com o dedo no gatilho para disparar aumentos generalizados de preços ou então é um exagero flagrante. Para ele, a consequência é que a recupeação da economia vai continuar tímida e irregular, porque dificvulta a decisão de incvestimentos. Já o presidente da Câmara Americana de Comércio para o Brasil de São Paulo (Amcham-SP), Sérgio Haberfeld, considerou que a decisão foi correta para evitar a volta da inflação. "Com o aquecimento da demanda, todo mundo estava falando em aumentar preços", argumentou. A manutenção da taxa básico do juro terá efeito negativo para o comércio. " As vendas já estavam fracas e esta notícia só trará incerteza em relação ao futuro das taxas de juros. O comércio que vinha cortando taxas e ampliando prazos no crediário confiando na continuidade da queda da Selic vai repensar sua trajetória," diz o diretor do Departamento de Economia da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeo. Na sua avaliação a decisão do Copom foi um equívoco, já que o próprio mercado financeiro esperava uma redução do juro. "Não dá para entender a mensagem do Banco Central. Cortar meio ponto seria irrelevante, mas a manutenção da taxa neste cenário soa como um sinalizador de alerta para a retomada da economia," diz.